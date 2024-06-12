الرئيس الأوكراني يغادر جدة

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أحمد جودة - القاهرة - غادر الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، والوفد المرافق له، اليوم، جدة.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد بن سليمان الجبرين، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان الطويرب، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر