نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية بعسير تنفذ مبادرة توعوية لضيوف الرحمن في مطار أبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير اليوم، مبادرة تطوعية توعوية لحجاج بيت الله الحرام، في مطار أبها الدولي، وذلك لتعزيز الوعي الديني وتقديم الدعم اللازم لضيوف الرحمن.

وشهدت المبادرة توزيع العديد من الهدايا لأكثر من 200 حاج، حيث تم توزيع المظلات الشمسية وبطاقات إلكترونية تعريفية بصفة مناسك الحج الصادرة من وكالة المطبوعات بالوزارة عن طريق الباركود، وكتيب دروس عشر ذي الحجة.

وتهدف المبادرة إلى توعية ضيوف الرحمن بأداء مناسك الحج بطريقة صحيحة ومطابقة للشريعة، استنادًا إلى تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية