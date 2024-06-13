وزارة الشؤون الإسلامية تنظم لقاءً توجيهيًا للدعاة المشاركين في موسم الحج

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة اليوم، لقاءً توجيهيًا بعنوان: (توجيهات للدعاة في موسم الحج) يستهدف الدعاة المشاركين في أعمال التوعية الإسلامية خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، قدمها عضوا هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن فهد الفريح، والدكتور علي بن يحيى حدادي.

وافتتح اللقاء الذي أقيم بقاعة جامع الراجحي بمكة المكرمة أمين عام التوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي الذي أشاد خلالها جهود القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

عقب ذلك ألقى الدكتور علي بن يحيى حدادي كلمة تحدّث فيها، أن القدوة الطيبة لها تأثير قد يكون أبلغ من تأثير القول مستشهدًا بعض الآيات والأحاديث والقصص النبوية، فيما تحدث الدكتور محمد بن فهد الفريح، خلال كلمته في اللقاء عن الإحسان بالله -عز وجل- قائلًا: "من عظيم الإحسان أن تحسن إلى الناس بإبصارهم في دينهم، وأن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى وأن تدعوهم إلى بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وتناول اللقاء محاور عدة منها التعاون والتناصح فيما بينهم وتبادل الآراء والتيسير المتوافق مع الشرع وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- والذي لا ينقض الواجبات ولا يهدم أركان الحج، وأن يختاروا الموضوعات التي تظهر روعة تلك الفريضة وروحانياتها العالية، وأهمية بيان الحكمة من أداء فريضة الحج والمقاصد الكبرى من ورائها، وكذلك تذكير الحجاج بضرورة الحفاظ على مكتسبات الحج الإيمانية وعدم التفريط فيها بعد العودة