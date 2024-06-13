نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء جمهورية النيجر يزور المسجد النبوي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - زار دولة رئيس وزراء جمهورية النيجر لامين زين علي محمن، المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صل الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد النبوي، وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بالمسجد النبوي الدكتور سلطان المطيري، ومساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد هزاع المطيري، وعدد من المسؤولين