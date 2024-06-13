موعد صلاة العيد في السعودية..مكة والرياض وجدة

أحمد جودة - القاهرة - موعد صلاة العيد في السعودية ..مكة و الرياض و جدة

زاد البحث بشكل كبير عن موعد صلاة العيد في السعودية ونعني بذلك عيد الأضحى المبارك، والذي من المقرر أن يحل علينا خلال أيام قليلة قادمة، ومن المعروف أن صلاة العيد تتم بعد شروق الشمس ببضع دقائق، حيث يحرص المسلمون على أداء صلاة العيد في المساجد والساحات الكبيرة وذلك اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

موعد صلاة العيد في السعودية

يبحث عن موعد صلاة العيد في السعودية عدد من المقيمين في المملكة العربية السعودية، ويجب العلم أن مواعيد الصلاة تختلف من محافظة إلى أخرى وذلك لأنها تتوقف على موعد شروف الشمس في تلك المحافظة، ومن المتوقع أن تكون مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 1445 في السعودية على النحو التالي:



من المقرر أن تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في الرياض في تمام الساعة 5.46 صباحا.

ومن المقرر أن تكون صلاة العيد في مكة المكرمة في تمام الساعة 6.09 صباحا.

ما في المدينة المنورة فإنه من المقرر أن تكون صلاة العيد في تمام الساعة 6.07 صباحا.

وبالنسبة لنجران فإنه من المقرر أن تكون صلاة العيد في تمام الساعة 5.56 صباحا.

وفي تبوك من المتوقع أن تكون صلاة العيد في تمام الساعة 6.02 صباحا.

فعاليات صلاة العيد في السعودية

بعد معرفة موعد صلاة العيد في السعودية، نوضح لكم أهم فعاليات صلاة العيد في المملكة العربية السعودية والتي جاءت على النحو التالي:

قامت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوضيح اسم وخطيب صلاة العيد.

حيث أفاد البيان الخاص بها أن الدكتور عبد الرحمن السديسي هو من سيقوم بإمامة المصلين في المسجد الحرام.

بينما سيؤم المصلين في المسجد النبوي الشريف أمام وفضلية المسجد الشيخ خالد بن سليمان المهنا.