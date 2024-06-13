نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة حفر الباطن تُنفّذ حملة مُتكاملة لتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوّار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفّذت أمانة محافظة حفر الباطن حملة متكاملة لتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار خلال فصل الصيف، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للسكّان وزوّار المحافظة.

وتضمنت الحملة صيانة الألعاب في حدائق الأطفال لضمان سلامة الأطفال وراحتهم، وتحسين المسطحات الخضراء من خلال زراعة المزيد من الأشجار والنباتات والزهور، مما يعزز من جمالية الأماكن ويخلق بيئة طبيعية مريحة للزوّار.

وحرصت الأمانة على توفير جلسات عائلية مريحة تتناسب مع احتياجات جميع أفراد الأسرة، حيث تم تركيب مظلات ومقاعد جديدة في مواقع إستراتيجية داخل الحدائق والمتنزهات، مما يتيح للعائلات الاستمتاع بأوقاتهم في أجواء مريحة وآمنة.

كما تضمنت التحسينات تجهيز المساحات للأنشطة الترفيهية مثل أماكن الألعاب الرياضية كالملاعب والمضامير؛ بهدف تشجيع الزوار على ممارسة الأنشطة البدنية والاستمتاع بوقتهم في الهواء الطلق.

وتأتي هذه الجهود التزامًا من قبل أمانة حفر الباطن بتحسين وتطوير البنية التحتية للحدائق والمتنزهات، مما يسهم في خلق بيئة مثالية للترفيه والاستجمام