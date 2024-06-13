نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات المركز الوطني للأرصاد السعودي: هذه حالة طقس مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس عن توقعات حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ليوم الخميس 13 يونيو 2024. حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة: طريق السيل وطريق الهدا: سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة. طريق الجموم وطريق جدة السريع وطريق ينبع المدينة: سماء غائمة جزئيًا مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال فترة النهار.

سماء غائمة جزئيًا مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال فترة النهار. طريق الهجرة: سماء غائمة جزئيًا مع فرص تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة. توقعات درجات الحرارة في المشاعر المقدسة توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون درجات الحرارة اليوم الخميس 13 يونيو كالتالي: المدينة المنورة: درجة الحرارة العظمى 46 والصغرى 32 ودرجة الرطوبة 35%. مكة المكرمة: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 31.

درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 31. عرفات: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 30.

درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 30. مزدلفة: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 31.

درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 31. منى: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 31. هذه التوقعات تساعد الزوار والحجاج في التحضير الجيد للظروف الجوية المحتملة خلال زيارتهم للأماكن المقدسة.