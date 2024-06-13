نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل من النيابة العامة للجميع بشأن مخالفة خطيرة خلال موسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بيانًا مهمًا أكدت فيه على ضرورة حماية الحجاج من أي سلوكيات خطيرة تهدف إلى غش ضيوف الرحمن. حذرت النيابة جميع المقيمين والوافدين في المملكة من بيع منتجات تجارية مغشوشة للحجاج خلال الموسم الجاري، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع جميع المخالفين الذين يستهدفون حجاج بيت الله الحرام.

النيابة تحذر من بيع منتجات مغشوشة للحجاج

في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أوضحت النيابة العامة أن أي شخص يقوم ببيع منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة للحجاج، سيواجه إجراءات قانونية صارمة.

عقوبات صارمة للمخالفين

أوضحت النيابة العامة أن العقوبات على من يبيع للحجاج منتجات مغشوشة أو يصنع لهم منتجات مخالفة للمواصفات القياسية تشمل:

السجن لمدة تصل إلى سنتين.

غرامة مالية كبيرة تصل إلى 500 ألف ريال.

أو كلا العقوبتين معًا.

توجيهات للمواطنين والمقيمين

شددت النيابة على أهمية حصول الحجاج على جميع احتياجاتهم من مصادر موثوقة، والتأكد من سلامة وجودة المنتجات قبل شرائها. وفي حال تعرضهم للغش، يجب عليهم التواصل فورًا مع الجهات المعنية لضمان التعامل السريع مع البلاغات خلال الفترة القادمة.