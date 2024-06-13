نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسواق عسير تشهد إقبالًا كثيفًا لشراء الأضاحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسواق المواشي في منطقة عسير إقبالًا كبيرًا من المتسوقين لشراء أضاحيهم من بهيمة الأنعام بأصنافها المتعددة من الإبل، والبقر، والضأن، والماعز حيث تجول المتسوقون بين أروقة الأسواق في أبها وخميس مشيط ومحايل عسير وبيشة، يتفحصون الأنعام بعناية، بحثًا عن أفضل الأسعار وأجود الأنواع.

وعلى الرغم من تنوع الأضاحي المتوفرة، إلا أن الإقبال الأكبر كان على الضأن والماعز، خاصةً الأنواع البلدية منها، فيما قدم عدد من الملاحم عرضًا لبيع الأضاحي من الضأن والماعز مع خدمة الذبح والترتيب في أطباق مع التغليف والتوصيل، واختلفت أسعار الضأن والماعز في الأسواق حيث تبدأ من ١٢٠٠ ريال لتصل إلى ٢٥٠٠ ريال حسب الحجم والتربية في المراعي الطبيعية.

ويشرف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير على تنظيم أسواق المواشي وتوفير الخدمات اللازمة للمتسوقين، وذلك لضمان سير عملية شراء الأضاحي بسلاسة ويسر، وشملت هذه الجهود توفير مواقف كافية للسيارات، وفرق ميدانية للرقابة على الأسعار وضمان جودة الأضاحي، وفرق صحية لفحص المواشي للتأكد من خلوها من الأمراض، فيما ينفذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بالمنطقة عددًا من الجولات الميدانية، شملت أسواق المواشي والمسالخ والحظائر في سوق الأغنام بمدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط وبيشة ومحايل عسير والمجاردة، وعددًا من المراكز للتأكد من خلو الأسواق من الأمراض الحيوانية والوبائية المشتركة