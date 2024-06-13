نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 500 ألف حاج مستفيد من التوعية الوقائية والتثقيف الصحي بتجمع مكة الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كثفت اللجنة الفرعية للتوعية الوقائية بالإدارة التنفيذية للصحة العامة بتجمع مكة المكرمة الصحي خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، جهودها ضمن جهود وزارة الصحة، لتقديم محاضرات توعوية وتوزيع منشورات تثقيفية شملت 56 مقرًا للبعثات الطبية و278 مقرًا سكنيًا للحجاج لأكثر من 50 جنسية وأكثر من 500 ألف حاج.

وأكد التجمع أن العدد الأكبر من المستفيدين من الجنسية الإندونيسية بواقع 141990 حاجًا، ويليها الجنسية التركية بـ127380 حاجًا، ويليها الجنسية الإيرانية بـ75981 حاجًا، فيما شملت جهود التوعية والتثقيف محطة قطار الحرمين ابتداء من مطلع ذي الحجة الجاري، حيث بلغ عدد المستفيدين 32855 حاجًا وكان معظم المستفيدين من دول أوروبا بواقع 5800 حاج وأمريكا بـ1657 حاجًا ودول مجلس التعاون الخليجي بـ2290 حاجًا.

وأضاف، أن المكلفين باللجنة جمعوا في نهاية جولاتهم نتائج استبيان تم توزيعه على عينة من 1003 حجاج لقياس مدى الوعي الصحي ومعرفة الحجاج بالإرشادات الصحية الوقائية خلال تأديتهم لمناسك الحج.

يذكر أن وزارة الصحة متمثلة بتجمع مكة المكرمة الصحي تقوم بجهود كبيرة في رفع الوعي الصحي لضيوف الرحمن من قبل موسم الحج في العديد من المواقع التي يوجد بها حجاج بيت الله الحرام