نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاشات ذكية لخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مقر إقامتهم بمكة المكرمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتركيب شاشات ذكية تفاعلية ولوحات إرشادية وترحيبية في مقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بمكة المكرمة، تحمل عبارات جميلة توضح كرم الضيافة والحفاوة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وتُزود الشاشات يوميا بمحتوى واسع وشامل من معلومات وتفاصيل الحج والمرافق والخدمات وأوقات زيارة المعالم المكية، كما تُمكن الضيوف من التعرف على البرامج الثقافية ومواقعها، حتى ينعموا بإقامة هانئة إيمانية.

وكما زيّنت الوزارة مقر استضافة الضيوف في مكة المكرمة بصور القيادة الرشيدة ولوحات إرشادية وترحيبية وشاشات ذكية تفاعلية تحمل عبارات متنوعة ترحيبًا بالمستضافين فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يستضيف في هذا العام، 3322 حاجا وحاجة من 88 دولة من مختلف قارات العالم