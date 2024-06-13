نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بر رفحاء" توزع كسوة عيد الأضحى المبارك لـ 513 أسرة مستفيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة رفحاء أمس، كسوة عيد الأضحى المبارك لـ 513 أسرة مستفيدة من الجمعية، بمبلغ 350،000 ريال، وذلك انطلاقًا من واجبها تجاه خدمة الأسر الأشد احتياجًا، ضمن مشروعات الجمعية لدعم الأسر المستفيدة لشراء كسوة عيد الأضحى المبارك، بدعم من شركة الصناعات الاساسية "سابك"، بالشراكة مع منصة إحسان للعمل الخيري.

وأوضحت الجمعية أن مشروع "كسوة العيد" يُعد من المشاريع الموسمية الرئيسة التي تقدمها الجمعية في نطاق خدماتها، وتسعى من خلاله إلى إدخال السرور على المستفيدين ومشاركتهم فرحة العيد.

يذكر أن جمعية البر الخيرية بمحافظة رفحاء تنفذ مجموعة من المشروعات لخدمة الأسر المسجلة لديها من أبرزها الكسوة، والسلال الغذائية، ومشروع الزكاة، وخدمة تأمين المسكن، وذلك عبر وحدات الإسكان التنموي وغيرها من المشاريع والبرامج المتنوعة