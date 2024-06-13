نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من جامعة الملك عبدالعزيز ينوّه بالتقنية الرقمية والتجهيزات المتطورة خلال زيارته لملتقى إعلام الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من جامعة الملك عبدالعزيز اليوم، ملتقى إعلام الحج، الذي يقام في مكة المكرمة، خلال الفترة من 4 – 10 ذي الحجة 1445هـ الموافق 10 – 16 يونيو 2024م، بشراكة إستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ونوّه الوفد خلال الزيارة بالتقنيات الحديثة الرقمية الحاضرة في الملتقى وتجهيزاته المتطورة التي من شأنها تحقيق المزيد من الابتكار في التغطيات الإعلامية المحلية والدولية لموسم الحج؛ لصناعة حراك إعلامي تنافسي مميز في إنجاز مهام الوفود الإعلامية في موسم الحج.

وأبدى الوفد إعجابه بما قدمته الجهات المشاركة في الحج وتوظيفها الواقع الافتراضي في تعريف الزائرين بالمهام التي تقوم بها تحت سقف واحد بالملتقى الذي يتيح للزوار التعرف على أبرز المشروعات والإنجازات المقدمة لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين وقاصديهما والمشروعات المستقبلية في المشاعر المقدسة