"منشآت" تشارك في الدورة العاشرة لبرنامج تسريع ريادة الأعمال الابتكارية في بوسطن

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مع فريق عمل منطقة الرياض بالمرحلة الثانية من برنامج تسريع ريادة الأعمال الابتكارية بالمناطق MIT REAP بدورته العاشرة، بحضور نائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال سعود السبهان وعدد من رواد الأعمال وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة، في مدينة بوسطن الأمريكية.

وسبقت تلك المرحلة إعلان "منشآت" انطلاق برنامج تسريع ريادة الأعمال في منطقة الرياض، وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "‏MIT‏"، التي ينعكس أثرها على نمو البيئة الريادية بما يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وذلك تحت إشراف خبراء من معهد MIT في تحفيز العمل الإقليمي، فيما تهدف المرحلة الثانية إلى تحويل البحوث النظرية إلى نماذج عمل فعلية لبناء بيئة ريادية مبتكرة.

ويسعى البرنامج المصمم من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال الابتكارية في المناطق من خلال 4 مراحل تعليمية يشارك فيها ممثلون للمنطقة، ومن خلالها يتم تصميم إستراتيجية شاملة لتسريع ريادة الأعمال المنطقة المستهدفة، التي تضمن العمل على تحويل البحوث النظرية إلى إطارات عمل فعلية، والعمل على تطوير ممكنات ريادة الأعمال والابتكار، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع الدول الأخرى المشاركة.

يذكر أن العديد من المناطق حول المملكة شاركت في البرنامج بدوراته السابقة، منها مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وحائل، والشرقية، التي أنتجت العديد من المبادرات المساهمة في تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال في تلك المناطق