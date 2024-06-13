نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الرئيس السيسي يزور المسجد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المسجد النبوي الشريف، إذ أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله المسجد النبوي، المشرف العام على الأعمال في المسجد النبوي الدكتور نبيل اللحيدان، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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