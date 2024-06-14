نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 143 مركزًا لنسك عناية يقدم خدماته لضيوف الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقوم مشروع نسك عناية بتقديم خدماته لضيوف الرحمن من خلال 143 مركزًا في العديد من المنافذ البرية والبحرية والجوية، حيث تعد جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مبادرة نوعية لوزارة الحج والعمرة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين وعدد من الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة.

وبين الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي: أن عدد مراكز الخدمات في مشروع نسك عناية وصلت إلى 143 مركز خدمة، تبدأ من المنافذ الحدودية البرية 7 مراكز بالمناطق الحدودية، ومنفذ بحري بميناء جدة، و23 مركزًا بمطارات الحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، و8 مراكز في مراكز الاستقبال والترحيب من ضمنها 5 مراكز لمواقف حجز السيارات و3 لمراكز الاستقبال، و38 مركزًا في المشاعر المقدسة بعرفات ومنى ومزدلفه، و15 مركزًا بمواقيت الإحرام في ميقات يلملم، وقرن المنازل، ووادي محرم، وذي الحليفة، وجامع أم المؤمنين عائشة، وعدد 51 مركزًا داخل وخارج مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن المرشدين والمرشدات يعملون على تقديم خدمة التوجيه والإرشاد واستقبال الشكاوى والبلاغات والإجابة على الاستفسارات بالإضافة إلى تقديم المساعدة لقاصدي الحرمين الشريفين في استخدام تطبيق نسك وتطبيق توكلنا، والرعاية والعناية بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتوجيه والإرشاد إلى المواقع الخاصة بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن