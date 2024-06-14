أحمد جودة - القاهرة - خطوات وشروط الحصول على مبلغ 150 الف ريال سعودي من سكني

بالنسبة للعديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، يعتبر الحصول على دعم سكني بقيمة 150 ألف ريال سعودي غاية هامة تسعى لتحقيقها الكثير من الأسر، إذ يعد هذا الدعم جزءا من البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم شراء المنازل للعائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويأتي هذا الدعم ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز بيئة السكن، فمن خلال هذه المبادرة، تسعى الحكومة إلى توفير حلول سكنية مبتكرة وتقديم المساعدة المالية للأسر التي تحتاج إلى مساعدة في تملك المسكن الملائم، وفي الفقرات التالية، سوف نناقش بالتفصيل جميع الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج الهام، بما في ذلك شروط الحصول عليه، والفئات المستفيدة منه، وأثره على تحسين مستوى المعيشة في المملكة.

خطوات الحصول على المبلغ



للحصول على تجربة متكاملة للوصول إلى الدعم السكني من خلال منصة سكني الإلكترونية، اتبع الخطوات التالية بعناية:



زيارة موقع برنامج سكني عبر الإنترنت، بداية، قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج سكني باستخدام متصفح الإنترنت الخاص بك.

اختيار التسجيل بحساب جديد، بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية، ابحث عن خيار تسجيل حساب جديد وانقر عليه لبدء عملية إنشاء حسابك الشخصي.

ملء استمارة التسجيل الإلكترونية، سوف تظهر لك استمارة تحتاج إلى تعبئتها ببياناتك الشخصية.

تقديم طلب دعم السكن، بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على الزر الخاص بتقديم طلب للحصول على دعم سكني للانتقال إلى المرحلة التالية في العملية.

استكمال الإجراءات ورفع الوثائق المطلوبة، في هذه الخطوة، يجب عليك متابعة جميع الإجراءات المتبقية لإتمام عملية التقديم.

شروط التقديم

إيجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيما دائما في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يكون متزوج من سعودية، وألا يتجاوز دخله الشهري 14،000 ريال، لا ينبغي أن يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية أو أرض قابلة للبناء عليها، تضمن هذه الشروط أن يصل الدعم السكني إلى الأسر ذات الدخل المحدود التي تحتاج إلى مساعدة لشراء مسكن مناسب داخل المملكة.