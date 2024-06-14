نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرق الإسعافية بالمدينة المنورة تنجح في إعادة النبض لحاج خمسيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة -بفضل الله تعالى- من إنقاذ وإعادة النبض لمريض خمسيني (حاج)، وذلك بعد استجابتهم لبلاغ في مسجد الميقات أثناء تواجد الفرق الإسعافية بالمسجد.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بمسجد الميقات، وعلى الفور توجهت الفرقة الإسعافية، وعند الوصول قام الفريق الطبي الإسعافي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض، وتركيب جهاز الضغطات الآلي، حيث تم نقل المريض إلى المستشفى السعودي الألماني، بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة له والتأكد من عودة النبض ولله الحمد