نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (5) مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة مكة المكرمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (5) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها (5) مقيمين من الجنسية اليمينة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة