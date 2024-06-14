نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث خطبة الجمعة مترجمة إلى 9 لغات عبر تطبيق نسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس عن بث خطبة الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر تطبيق "نسك"، مما يتيح لزوار بيت الله الحرام متابعة الخطبة من أي مكان في مكة. في الفقرات التالية، سنتعرف على تفاصيل هذا الإعلان.

وزارة الحج والعمرة تعلن بث خطبة الجمعة مترجمة إلى 9 لغات عبر تطبيق نسك

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن خطبة الجمعة ستُبث عبر تطبيق "نسك" مترجمة إلى تسع لغات، مؤكدة أن جميع ضيوف الرحمن يمكنهم متابعة الخطبة عبر التطبيق. وأشارت الوزارة إلى أن مكة كلها تُعتبر حرمًا، مما يعني أن الحجاج يمكنهم متابعة الخطبة والصلاة في المسجد الأقرب لهم، وسيحصلون على فضل الصلاة في المسجد الحرام.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية ضيوف الرحمن من ضربات الشمس، وتجنب الزحام، والتخفيف من المشقة الناجمة عن الصلاة تحت أشعة الشمس.

ترجمة خطبة الجمعة إلى 9 لغات

أكدت وزارة الحج والعمرة أن خطبة الجمعة عبر تطبيق "نسك" ستُترجم إلى تسع لغات، لتسهيل فهمها على جميع الحجاج. اللغات المشمولة هي: الأردية، التركية، الملايو، الروسية، الهوسا، البنغالية، الفرنسية، الإنجليزية، والصينية. وأكدت الوزارة أن أداء صلاة الجمعة في أي مسجد من مساجد مكة يُعد بمثابة الصلاة في الحرم، لأن مكة بأكملها تُعتبر حرمًا.