نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيئة وأمانة الجوف تنفذان حملة رقابية على المطابخ المصرح لها بالذبح وترصد عددا من المخالفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن الجهود المبذولة لمتابعة أسواق النفع العام والمسالخ وضمان سلامة المنتجات، نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف حملة رقابة ميدانية على المطابخ المصرح لها بالذبح خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام في مدينة سكاكا، وذلك بمشاركة من أمانة المنطقة والجهات الأمنية.

وجرى خلال الجولة الرقابية رصد بعض الملاحظات والمخالفات لقرار منع ذبح الإناث وتطبيق الإجراءات النظامية بشأنها

وتأتي الجولة ضمن الحملات الموسمية التي يقوم بها الفرع قبل بداية موسم عيد الأضحى المبارك في الأسواق والمسالخ، بتوجيهات من مدير عام فرع الوزارة المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي