نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأرصاد" يُنبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، والحرث، أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً