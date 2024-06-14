نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلكية جدة: "قمر الحج" في التربيع الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر وصل لحظة التربيع الأول اليوم الجمعة عند الساعة 08:18 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بالتزامن مع يوم التروية.

وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهره، أن القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس مائل باتجاه الجنوب، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

وأوضح أبو زاهره أن فترة التربيع الأول الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم وأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

يذكر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس