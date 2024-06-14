نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تعلن جاهزية مقرات ضيوف خادم الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن جاهزية مقرات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف البرنامج البالغ عددهم 3322 حاجًا وحاجة من 88 دولة.

وتعمل عدد من اللجان الخدمية على تجهيز وإعداد جميع الإمكانيات وتوفير جميع الخدمات في مقر سكن الضيوف قبل وصولهم، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة، لتقديم أرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية وبكل يسر وسهولة.

وجهزت الوزارة مقار الضيوف في المشاعر المقدسة بلوحات إرشادية وترحيبية وشاشات ذكية تفاعلية تحمل عبارات متنوعة ترحيبًا بالمستضافين فترة تواجدهم في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إلى جانب توفير جميع الخدمات والاحتياجات والكوادر البشرية حتى ينعم الضيوف بأمن وأمان ويتفرّغوا لأداء النسك بيسر واطمئنان.

من جهتهم عبر الضيوف عن سعادتهم بالحفاوة التي تلقوها من قبل اللجان العاملة في الوزارة، داعين الله أن يجزي قيادة المملكة خير الجزاء على جهودها لخدمة الإسلام والمسلمين