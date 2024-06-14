نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الشرقية تبدأ أعمال الصيانة ورفع كفاءة وتطوير مجمع كباري الظهران غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبدأ أمانة المنطقة الشرقية غدًا، أعمال صيانة ورفع كفاءة وتطوير مجمع كباري الظهران تقاطع طريق الظهران الجبيل، مع طريق الملك عبدالعزيز الظهران بقيق، لمدة 10 أيام، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رفع كفاءة الطرق والجسور، والارتقاء بالخدمات المقدمة وجودتها.

وأكدت الأمانة، أهمية هذه الجسور بسبب ربطها لمدن المنطقة، إذ تشهد تشهد كثافة مرورية، لذلك عملت أن يكون العمل على عدة مراحل وفق الخطة التي تم إعدادها لأعمال الصيانة والتطوير، مع استثمار إجازة المدارس للعمل على تطوير الطرق.

وأشارت إلى أنه سيتم في المرحلة الأولى إغلاق المخرج المحول من طريق الظهران الجبيل جنوبًا، المؤدي إلى طريق الملك عبدالعزيز الميناء، وسيكون الطريق البديل للمركبات الصغيرة من خلال استمرار المركبات جنوبًا، ثم الالتفاف من مخرج الدوران المؤدي إلى طريق الملك عبدالعزيز الميناء شرقًا، وللشاحنات من خلال الخروج إلى طريق الملك عبدالعزيز باتجاه بقيق، ثم الالتفاف والعودة باتجاه ميناء الملك عبدالعزيز شرقًا، وبالتزامن سيتم إغلاق المخرج المحول من طريق الظهران الجبيل المؤدي إلى طريق الملك عبدالعزيز الميناء شرقًا، بإغلاق كلي، حيث أن الطريق البديل للمركبات الصغيرة سيكون من خلال استمرار المركبات باتجاه الجبيل والالتفاف من جسر الرادار بحي الشعلة، وللشاحنات من خلال الالتفاف من جسر الأمير متعب ثم العودة إلى طريق الملك عبدالعزيز، والالتفاف للعودة باتجاه الميناء.

ونوهت أن أعمال التطوير تهدف إلى تعزيز شبكة الطرق، ورفع كفاءتها وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وربط الأحياء، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، إضافة إلى سعيها لتحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، وإطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وذلك لحرصها على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها وصولًا لتحقيق رضا المستفيدين.

ودعت أمانة الشرقية، سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، لافتة إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات (940).