نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية: التجهيزات والمواعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بتوقيت مكة المكرمة، كما حددت الأماكن المتاحة والمجهزة لأداء صلاة العيد.

وقد جهزت السلطات نحو 3000 ساحة تابعة للوزارة ليؤدي المواطنون والمقيمون والحجاج صلاة العيد بها، بالإضافة إلى توفير جميع الاحتياجات الضرورية للمصلين.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية

يحل غدًا أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 16 يونيو 2024، 10 ذي الحجة 1445.

وستُصلى صلاة عيد الأضحى 2024 بعد 15 دقيقة من شروق الشمس.

مواعيد صلاة العيد في مدن السعودية

تستعرض “دوت الخليج” في السطور التالية مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في مختلف مدن السعودية:

الرياض: تبدأ صلاة العيد في الساعة 5:46 صباحًا.

مكة المكرمة: موعد صلاة العيد هو الساعة 6:09 صباحًا.

نجران: تنطلق صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا.

سكاكا: موعد صلاة عيد الأضحى هو الساعة 5:58 صباحًا.

جازان: يُحل موعد صلاة العيد عند الساعة 5:56 صباحًا.

تبوك: تقام صلاة عيد الأضحى في الساعة 6:02 صباحًا.

المدينة المنورة: يبدأ موعد صلاة العيد في الساعة 6:07 صباحًا.

بهذه الترتيبات، تسعى الوزارة لضمان توفير بيئة مريحة وآمنة للمصلين لأداء صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة.