نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسطرة قلبية وبالون علاجي ينقذان حياة حاج كويتي من جلطة قلبية حادة بتجمع مكة الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج كويتي بعد تعرضه لجلطة حادة في عضلة القلب.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن معاناة الحاج ابتدأت عندما اشتكى من ألم شديد في منطقة الصدر، وتم الاتصال بالخط الساخن لقسطرة القلب بالمدينة الطبية، وفور تلقي البلاغ، تم نقل المريض بالإسعاف وتفعيل البروتوكول العلاجي دون تأخير.

وأضاف، أنه بفضل من الله، نجح الفريق الطبي في إجراء قسطرة لشرايين القلب وتركيب دعامة وفتح الشريان الرئيسي للقلب باستخدام بالون علاجي، واستعادة تدفق الدم بشكل طبيعي، حيث تكللت العملية بالنجاح وتماثل المريض للشفاء، وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة في قسم العناية المركزة للقلب.