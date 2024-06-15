نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية: السجن والغرامة والترحيل لـ25 مخالفًا نقلوا 103 أشخاص ليس لديهم تصريح بالحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 25 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم 7 وافدين و18 مواطنًا، لنقلهم 103 مخالفين، وذلك 1445/12/8 الموافق 2024/6/15.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 24 قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10،000 ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.