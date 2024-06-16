نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان: أسأل الله أن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج نسكهم.

وقال الملك سلمان عبر منصة «إكس» اليوم الأحد: «أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. سائلين المولى سبحانه أن يتقبل من حجاج بيته نُسكهم وطاعتهم، وأن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا، وعلى أمتينا الإسلامية والعربية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير».