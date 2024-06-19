نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رقم قياسي جديد.. هذا ما سجله قطار الحرمين الشريفين السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الفرحان، مدير العلاقات العامة والحكومية في الخطوط الحديدية السعودية "سار"، أن قطار الحرمين الشريفين السريع سيحقق اليوم رقمًا قياسيًا جديدًا بإجرائه 126 رحلة خلال موسم الحج الجاري 1445 هـ. وأوضح الفرحان أن الشركة وفرت العديد من المقاعد لخدمة ضيوف الرحمن والحجاج من جميع أنحاء العالم، بهدف التخفيف عنهم وتقليل الزحام خلال عمليات التنقل.

وفي مداخلة إعلامية، أوضح الفرحان أن هذه الفترة تشهد ذروة موسم الحج، مع تزايد عدد الحجاج المتجهين إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف بعد أداء مناسك الحج، متمنيًا من الله أن يتقبل من جميع الحجاج ويمنّ علينا بحج بيته الكريم عاجلًا غير آجل.

وأشار الفرحان إلى أن "سار" حرصت على توفير كافة المقاعد المتاحة لضيوف الرحمن خلال هذه المرحلة، مؤكدًا على التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات لضمان راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلاتهم.

وقد زادت شركة "سار" من عدد رحلات قطار الحرمين الشريفين لمواجهة الزيادة العددية المتوقعة خلال موسم الحج 1445 هـ، بهدف تسهيل نقل الأعداد الكبيرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول الكريم والمسجد النبوي الشريف، خاصة بعد انتهاء مناسك الحج.

وتسعى "سار" في هذه المرحلة إلى تقديم خدمات نقل مميزة للمواطنين والوافدين على أراضي المملكة، لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج الجاري 1445 هـ.