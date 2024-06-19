اعرف موعد صرف الدعم السكني للمستفيدين 1445 وأهم شروطه

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أحمد جودة - القاهرة - صرحت هيئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على موعد صرف الدعم السكني لجميع المستفيدين. وأكدت الهيئة أن صرف الدعم سيتم في موعد ثابت من كل شهر، وهو اليوم الرابع والعشرون. في حال تصادف الموعد مع إجازة رسمية، سيتم تبكير أو تأخير موعد الصرف. كما أوضحت الهيئة أن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين سيستمر لمدة أربعة أيام، وسيتم توضيح التفاصيل لاحقًا.

"هام جدًا".. موعد صرف الدعم السكني للمستفيدين 1445 وأهم شروطه وكيفية التسجيل

وفقًا لما أوضحته هيئة الموارد بالمملكة، سيتم صرف الدعم السكني يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، وسيكون هذا الموعد ثابتًا كل شهر. وأكدت الهيئة أنه لا يمكن للمستفيد صرف الدعم إلا في حالة استيفائه للشروط المحددة. الشروط اللازمة للحصول على الدعم تشمل ما يلي:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا دائمًا في المملكة. الدخل المحدود: يجب أن يكون من محدودي الدخل. الأوراق والمستندات: يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت الدخل الشهري. الأصول والعقارات: يجب ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات. الاستفادة السابقة: يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم السكني من قبل أو حصل على أي دعم آخر.

كيفية التسجيل في الدعم السكني

للحصول على الدعم السكني، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للدعم السكني وإدخال البيانات المطلوبة. إنشاء حساب جديد: إذا لم يكن للمتقدم حساب مسبق، يجب إنشاء حساب جديد. اختيار نوع الدعم: اختيار أيقونة نوع الدعم المناسب للمستفيد. رفع الأوراق والمستندات: رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. الإجابة على الأسئلة: الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسكن الحالي. إرسال الطلب: بعد تعبئة كافة البيانات ورفع المستندات، يتم إرسال الطلب والانتظار حتى تظهر نتيجة القبول أو الرفض.

بهذه الخطوات يمكن للمستفيدين التسجيل للحصول على الدعم السكني وضمان تلقيهم المساعدة في الموعد المحدد.