نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الداخلية للملك سلمان وولي العهد: نجح الحج بعنايتكم وتوجيهاتكم وفق خطط متكاملة الإعداد والتنفيذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم حج هذا العام 1445.

وقال وزير الداخلية في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين:

سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أدام الله عزكم.. الحمد لله الذي شرفكم يا سيدي بحمل أمانة خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصدي حج البيت المعمور ممن استطاعوا إليه سبيلا وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وأمان.

يتشرف الخادم بالرفع لمقامكم الكريم باسمي واسم أصحاب السمو أمراء المناطق، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا وكافة القائمين على منظومة أمن وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1445، خالص التهنئة ووافر التبريكات وصادق الدعاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والعزة والتمكين وعلى هذا الوطن الكريم ومواطنيه باليمن والإيمان.

سيدي.. أحيط النظر الكريم بما تحقق ولله الحمد من نجاح لموسم حج هذا العام بفضل الله ثم بفضل دعمكم السخي ورعايتكم الكريمة وتوجيهاتكم الرشيدة وتفاني أبنائكم رجال الأمن وكافة زملائهم من منسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية المشاركين في أداء هذا الواجب العظيم المنتشرين في كافة مناطق الحج والطرق المؤدية لها الرعاية وخدمة ضيوف الرحمن، ومنع من تسوّل له نفسه من التأثير على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وفق خطط أمنية، ووقائية، وتنظيمية، متكاملة الإعداد والتنفيذ، وتسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في مختلف الجوانب، كما تم تحقيق نقلة نوعية في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم، وذلك من خلال منافذ الدخول المتقدمة بـ7 دول ضمن مبادرة «طريق مكة»، وكذلك تفعيل المسارات الذكية وبوابات الدخول الإلكترونية في منافذ الدخول بالمملكة، وصولًا إلى تنقلهم بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأثناء توافدهم إلى الحرمين الشريفين باستخدام أحدث وسائل النقل الحديثة وفي أجواء آمنة ومستقرة، وقد بلغ العدد الإجمالي لحجاج هذا العام 1،833،164 حاجًا تمكنوا جميعهم من الوقوف بمشعر عرفات في يوم الحج الأكبر في وقت قياسي واستكملوا بعدها شعائر حجهم من المبيت بمشعر مزدلفة والانتقال إلى مشعر منى لرمي الجمرات والوصول إلى المسجد الحرام في حالة أمنية مستقرة وتحرك مروري انسيابي وفي أوضاع صحية خالية من الأمراض الوبائية ولله الحمد وقد كان كل ذلك بتوجيهات من مقامكم الكريم وبمتابعة مستمرة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفي الختام يا سيدي أتوجه إلى المولى العلي القدير أن يحفظكم ويعزكم ويعز الإسلام بكم ويرفع بسعيكم شأن المسلمين وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة فيما تقدمونه من جهود مخلصة ورعاية كريمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والزوار والمعتمرين.والله يحفظكم ويرعاكم.

وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا

عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز