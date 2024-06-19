نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار شهادة إتمام الحج في تطبيق «نسك» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت وزارة الحج والعمرة اليوم الأربعاء، إمكانية إصدار شهادة إتمام مناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بخطوات سهلة ميسرة من خلال تطبيق نسك بعد تحديثه أخيرًا.

وحثت الوزارة مَن أتم مناسك الحج ويرغب في إصدار شهادة إتمام حجه لتكون بمثابة ذكرى جميلة يحتفظ بها الحاج، على تحميل تطبيق نسك بتحديثه الأخير ثم اختيار «عرض البطاقة» من الصفحة الرئيسية، ثم اختيار «إصدار شهادة إتمام الحج»، وبعدها اختيار التصميم المناسب الذي يريده وتحميله عبر الضغط على «إصدار الشهادة».

يشار إلى أن الوزارة أتاحت للحجاج في هذا الموسم الحصول على شهادة إتمام الحج والتي أضافتها خلف بطاقة نسك التي أصدرتها، مشيرة إلى أن ذلك سيكون بمثابة ذكرى جميلة لا تنسى.