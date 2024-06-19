نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدولة 90.. تسمح للسعوديين بالدخول دون تأشيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السفارة السعودية في العاصمة الألبانية تيرانا عن أن جمهورية الجبل الأسود "مونتينغرو" قررت السماح للسعوديين بالدخول دون تأشيرة ودون شروط، ابتداءً من 13 يونيو إلى 31 أكتوبر 2024.

وبذلك يرتفع عدد الدول التي تسمح بدخول المواطنين السعوديين دون تأشيرة مسبقة إلى 90 دولة بعدما كانت 89 حسب مؤشر هانلي.

وقال كريستيان إتش كايلين رئيس مجلس إدارة شركة "هينلي آند بارتنرز" ومخترع مفهوم مؤشر جوازات السفر: إنه على الرغم من أن الاتجاه العام على مدار تاريخ التصنيف البالغ 19 عامًا، كان يتجه نحو قدر أكبر من حرية السفر؛ إلا أن فجوة التنقل العالمية بين أعلى وأدنى المؤشر؛ أصبح الآن أوسع من أي وقت مضى.

وأضاف: "لقد تضاعف تقريبًا متوسط عدد الوجهات التي يستطيع المسافرون الوصول إليها من دون تأشيرة من 58 في عام 2006 إلى 111 في عام 2024. ومع دخولنا العام الجديد، أصبحت البلدان الأعلى تصنيفًا الآن قادرة على السفر إلى 166 دولة أخرى، وهو عدد مذهل. وإلى جهات من دون تأشيرة مقارنة بأفغانستان، التي تقع في أسفل الترتيب، مع إمكانية الوصول إلى 28 دولة فقط من دون تأشيرة".

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز 98 عالميًا بعد تقدمها عن عام 2023، والمركز الثالث عربيًا، ويمكن للمواطن السعودي دخول 90 دولة بلا تأشيرة مسبقة.