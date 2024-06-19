مطارات جدة تطلق حملة توعوية لضيوف الرحمن المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مطارات جدة، اليوم، حملة تحت شعار "الرحلة 45" لتوعية ضيوف الرحمن خلال مرحلة مغادرتهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وتشغيلية.

وتهدف الحملة إلى توجيه عدد من الرسائل التوعوية المتنوعة عبر مختلف وسائل الإعلام التي تتضمن حزمة من التعليمات والإرشادات المهمة لتسهيل رحلة المغادرة لضيوف الرحمن.

وتأتي حملة "الرحلة 45" لتعزيز وعي حجاج بيت الله الحرام المغادرين بالإجراءات المتبعة في جميع صالات المطار من خلال بث محتويات توعوية بدءًا من تعليمات شحن الأمتعة وعبوات زمزم، مرورًا بنماذج الإفصاح والوثائق، وإجراءات السفر، وصولًا إلى التعريف بالأدوات والمواد المحظورة، التي يُمنع شحنها؛ بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الاستثنائية المقدمة داخل صالات السفر.

وتتضمن الحملة التواصل مع ضيوف الرحمن عبر منصات إعلامية متنوعة، تشمل وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الإلكترونية والإعلانات الخارجية وشاشات مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ بالإضافة إلى بث مليوني رسالة نصية قصيرة عبر الهواتف المحمولة وصلت إلى ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ابتداءً من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وتستهدف مطارات جدة تنويع الرسائل في قوالب مختلفة، تشمل مواد مرئية وومنشورات وصفية وإخبارية وإنفوغرافيك وجميعها مترجمة إلى خمس لغات مختلفة (العربية، والإنجليزية، والصينية، والفرنسية، والأوردية) وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور المستهدف.

وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي بمطارات جدة الدكتور تركي الذيب أن الحملة تستهدف توعية ضيوف الرحمن خلال مرحلة المغادرة بالتعليمات والإرشادات التي تجعل رحلتهم سهلة وميسرة، بالتعاون مع منظومة النقل والخدمات اللوجستية وجميع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والتشغيلية.

ومن المقرر أن تمتد حملة "الرحلة 45" التوعوية إلى ما يقارب الشهر بدءًا من 13 ذو الحجة الموافق 19 يونيو، حتى نهاية مرحلة مغادرة الحجاج إلى أوطانهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بيسر وطمأنينة.