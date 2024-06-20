نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج يصلون إلى المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إلى المدينة المنورة اليوم بعد أن أدوا مناسك الحح بيسر وطمأنينة، وذلك وسط منظومة من الخدمات المتواصلة، التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأعدت الوزارة برنامجًا ثقافيًا للضيوف خلال زيارتهم للمدينة المنورة، من بينها زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومسجد قباء والصلاة فيه، وزيارة أبرز المعالم التاريخية فيها كجبل أحد، إلى جانب زيارة المتاحف الأثرية.

وسأل الحجاج المولى -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ خير الجزاء لتسهيلهما للحجاج أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والتشرف بالسلام على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-، متمنين أن يتقبل الله منهم حجهم وصالح أعمالهم.