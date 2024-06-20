نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحصيني": غدًا أول أيام التويبع.. وفيه أطول نهار وأقصر ليل.. ويستمر 13 يومًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، إن يوم غد الخميس هو أول أيام التويبع، ويظهر فيه نجم الدبران، الذي يقع بين نجم الثريا والجوزاء، وهو النجم الثاني من الصيف، وتستمر أيامه 13 يومًا.

أوضح "الحصيني" عبر منصة "إكس" أن أيام التويبع فيها أطول نهار وأقصر ليل، وينتهي فيه قصر الليل، ويتوقف 3 أيام، ثم يأخذ في الزيادة، وتشتد فيه حرارة الجو، وتجف الغدران، وفيه الانقلاب الصيفي، وتظهر فيه الأفاعي.