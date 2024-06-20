نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السديس يوصي زائري المسجد النبوي باغتنام أوقات رحلة الحج الإيمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوصى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ضيوف الرحمن الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، بعد أن منَّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج في يسر وطمأنينة وأمن وأمان، بحمد الله تعالى وشكره على ما يسَّر لهم من الاصطفاء لحج بيت الله الحرام وزيارة مسجد نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام في أجواء آمنة وعافية في الأبدان، مؤكدًا أنها من نعم الله المستوجبة لمزيد من الشكر والحمد.

وقال معاليه: "إن من شكر هذه النعمة اغتنام أوقات رحلة الحج المباركة ونفاحاتها الإيمانية بأداء الفرائض والاستزادة من نوافل الطاعات واستغلال الصلاة بمسجد النبي"، مبينًا أن المسجد النبوي الشريف له منزلته في الإسلام، وله آداب يجب على زائره من حجاج بيت الله الحرام وغيرهم التحلي بها.

وحثَّ زائري المسجد النبوي من حجاج بيت الله الحرام؛ بوجوب التعاون مع الجهات المعنية والمنظومة الأمنية بالمسجد النبوي، فرجال الأمن يبذلون جهودًا كبيرة في حفظ أمنهم وسلامتهم، وتهيئة الأجواء التعبد.

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن منسوبي وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة؛ لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن الدينية، وإثراء تجربتهم وإنجاح رحلتهم الإيمانية، من خلال الدروس العلمية، والمحاضرات التوجيهية، ومكاتب إجابة السائلين، وحلقات القرآن الكريم؛ وبرنامج توزيع الكتيبات والإهداءات، والمبادرات النوعية والمناشط المثرية.