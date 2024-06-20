نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة توعوية رائعة لضيوف الرحمن المغادرين للمملكة.. هكذا إجراء مطار جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مطارات جدة حملة توعوية شاملة تحت شعار "الرحلة 45"، بهدف تسهيل عملية مغادرة الحجاج عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي. تتضمن الحملة نشر التوعية وتقديم الإرشادات اللازمة للحجاج المغادرين بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية، وذلك ضمن جهود الحكومة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن خلال هذه الفترة.

تفاصيل الحملة

تتيح الحملة للحجاج الوصول إلى المعلومات والإرشادات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم التفاعل معها من قبل حجاج بيت الله الحرام. كما تم نشر محتوى توعوي شامل عبر الصحف والمواقع الإلكترونية لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من الحجاج.

تم استخدام الإعلانات الخارجية في مختلف أنحاء المطار لعرض الرسائل التوعوية بشكل واضح وجذاب. كما تم عرض الرسائل التوعوية والإرشادية على شاشات مطار الملك عبد العزيز الدولي لتسهيل الوصول إلى المعلومات.

أرسلت الحملة أيضًا مليوني رسالة نصية قصيرة تحتوي على معلومات وإرشادات مفيدة إلى هواتف الحجاج، وتم تقديم محتوى توعوي مترجم إلى خمس لغات: العربية، الإنجليزية، الصينية، الفرنسية، والأوردية.

مدة الحملة

تستمر حملة "الرحلة 45" لمدة شهر تقريبًا، بدءًا من 13 ذو الحجة وحتى نهاية مغادرة الحجاج من المملكة، بهدف التواصل مع حجاج بيت الله الحرام قبل سفرهم ومغادرتهم للمملكة.