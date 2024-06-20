نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن صرف دفعة يوليو من الضمان الاجتماعي ومكافأة عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يوليو للدفعة 31، بالإضافة إلى مكافأة عيد الأضحى من خادم الحرمين الشريفين. وحددت الوزارة موعد صرف الدعم بعد تداول أخبار عن إمكانية تقديمه، وأوضحت قيمة الدعم للعائل والتابع بعد الزيادة الملكية الأخيرة.

آخر مستجدات الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف الدعم سيتم يوم الاثنين 1 يوليو 2024، دون تغيير، حيث لا يتزامن مع عطلة رسمية أو نهاية أسبوع في المملكة. كما أعلنت أن نتائج الأهلية ستصدر في موعدها المحدد يوم الخميس 27 يونيو 2024.

حقيقة صرف عيدية مع دفعة الضمان الاجتماعي 31

أوضحت الوزارة حقيقة الأخبار المتداولة بشأن صرف عيدية مع دفعة الضمان الاجتماعي 31، ونفت صحة هذه الأخبار مؤكدة عدم صدور أي أوامر ملكية بزيادة الضمان الاجتماعي بمناسبة العيد، وأكدت أن ما يتم تداوله هو شائعات لا أساس لها من الصحة.

قيمة دعم الضمان المطور للعائل والتابع

كشفت الوزارة عن قيمة الدعم المالي للمستفيدين في نظام الضمان المطور كالتالي:

يحصل التابع على دعم بقيمة 660 ريال.

يتلقى العائل دعمًا شهريًا بقيمة 1320 ريال سعودي.

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

للاستفادة من دعم الضمان المطور، يجب تحقيق الشروط التالية:

أن يكون مقدم الطلب سعودي الأصل والجنسية ومقيمًا داخل المملكة.

أن يكون المتقدم من العائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 1320 ريال، وهو الحد الأعلى المؤهل للحصول على الضمان الاجتماعي.

أن يكون لدى المتقدم عقد إيجار ساري يثبت استقلالية السكن.

تأكيد وزارة الموارد البشرية بشأن صرف عيدية مع الدفعة 31

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجددًا عدم صحة الأخبار المتداولة حول صرف عيدية مع دفعة الضمان الاجتماعي 31، وأوضحت أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.