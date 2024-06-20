نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطائف: التحقيق في تبديل مولودين بمستشفى الملك فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي في الطائف الدكتور طلال المالكي، أنه يتم التحقيق حاليًا في قضية تبديل مواليد في مستشفى الملك فيصل بالطائف، مؤكدًا لـ«عكاظ»، أن التحقيق مازال جاريا على كافة المستويات.

جاء ذلك بعدما شهد المستشفى حادثة تبديل مواليد قبل نحو أسبوعين، حيث تم استدعاء عائلتي الطفلين لأخذ عينات الحمض النووي للتأكد، وتسليم كل طفل لذويه، فيما تم فتح ملف التحقيق، وعلمت «عكاظ» أن عقوبات صارمة ستطال عددًا من المقصرين.