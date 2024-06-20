نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك البحرين يوجه بتحويل ميزانيات احتفالات توليه الحكم للجمعيات والصناديق الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الديوان الملكي في البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، توجيه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تحويل جميع الميزانيات المخصصة من قبل الجهات الرسمية في البلاد للاحتفالات بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم، إلى الجمعيات والصناديق الخيرية، وذلك من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، فتأتي هذه الخطوة من أجل تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية، والجهد الإنساني المستمر الذي تضطلع به الجمعيات والصناديق الخيرية، والإسهامات المستمرة التي تقوم به الجهات الرسمية في التنمية المجتمعية.

وأضاف وزير الديوان الملكي البحريني بأن الفعاليات السنوية التي تقام بمناسبة احتفال البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي ملك البلاد لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية ستكون مستمرة، داعيًا أن يديم الله عز وجل على البحرين العزيزة أمنها واستقرارها وما تنعم به من نهضة وتقدم وازدهار، إنه سميع مجيب.