نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وذلك ضمن الجولات الثقافية التي أعدتها الوزارة لضيوف البرنامج بالمدينة المنورة.

واطلع الضيوف خلال زيارتهم للمجمع على جهود المملكة الكبيرة والعناية الفائقة بالقرآن الكريم وأهله عبر أكبر مطبعة عالمية تخدم كتاب الله الكريم، كما استمعوا لشرح مفصل عن كيفية طباعة المصحف الشريف وترجمته، حتى توزيعه على المسلمين في جميع بقاع الأرض، حيث شاهدوا المراحل التي تمر بها طباعة المصحف وترجمات معانيه، وكما تعرفوا على آلية طباعة المصحف وكيفية المراجعة والتدقيق.

وفي نهاية الزيارة قدم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف نسخًا من القرآن الكريم وترجمة معانيه، على ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والتقطوا الصور التذكارية بهذه المناسبة.