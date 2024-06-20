نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصبي: 2.6 تريليون ريال التجارة الخارجية السلعية.. بارتفاع 40% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وزير التجارة رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن التجارة الخارجية السلعية ارتفعت في عام لتصل إلى 2.6 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 40% على أساس سنوي. جاء ذلك خلال كلمته في التقرير السنوي للهيئة لعام 2023.

وأوضح القصبي أن الصادرات السلعية غير النفطية ارتفعت بنسبة 14%، وبلغت 316 مليار ريال، مع نمو الصادرات الخدمية بنسبة 236% لتبلغ 130 مليار ريال، بعد أن كانت 39 مليار ريال فقط.

وأعلن أن الملحقيات التجارية حول العالم في تمكين نفاذ الصادرات من خلال إحالة 660 فرصة تصديرية، وفي جذب الاستثمارات إلى المملكة من خلال إحالة 255 فرصة استثمارية، كما تم تشكيل 10 مجالس أعمال سعودية أجنبية، لتنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع شركائها الدوليين.

وأضاف: «شاركت السعودية خلال العام الماضي 2023 في مفاوضات إبرام اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع الدول والتكتلات الاقتصادية المستهدفة، إذ عقدت اجتماعات فنية وتفاوضية مثمرة مع بريطانيا، وكوريا، وباكستان، والصين، ونيوزلندا، وكان أبرز ما نتج عن تلك الجهود التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيتين للتجارة الحرة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولتي باكستان وكوريا».

وأضاف في كلمته: «اعتمدت الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وإجراء تحقيقات مكافحة الإغلاق ضد واردات المملكة لعدد من المنتجات لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى إطلاق منصة النظام الإلكتروني لإدارة قضايا المعالجات التجارية، وعقدت 30 ورشة عمل للقطاعين الحكومي والخاص للتعريف بنظام المعالجات التجارية ولائحتها التنفيذية».