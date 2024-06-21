نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئاسة الشؤون الدينية تعلن استفادة أكثر من مليون حاج من برنامج إجابة السائلين في الحرمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي أنَّ عدد المستفيدين من برنامج إجابة السائلين في الحرمين الشريفين، من الفترة 1 ذي القعدة حتى 15 ذي الحجة لعام 1445هـ؛ بلغ أكثر من مليون حاج ومعتمر وزائر، في رقم قياسي جديد في تاريخ الرئاسة؛ بهدف توعية قاصدي المسجد الحرام بأمور العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام مناسك الحج والعمرة.

وشارك في البرنامج عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء من ذوي العلم والرصانة الفقهية والإلمام بالمستجدات والنوازل؛ للإجابة على مسائل المناسك والاستفسارات الشرعية على مدار الساعة.

وكان البرنامج يُنفذ عبر 19 موقعًا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة؛ لإرشاد وإجابة السائلين بـ11 لغة، وبأحدث الطرق المرنة والوسائل الممكنة.