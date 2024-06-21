توجيه سعودي عاجل بشأن رصد 40 حالة تسمم في جازان (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - توجيه سعودي عاجل بشأن رصد 40 حالة تسمم في جازان.. وجه أمير منطقة جازان بالسعودية الأمير ‫محمد بن ناصر‬⁩ بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة تسمم أكثر من 40 شخصًا فى محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، عقب تناولهم وجبات غذائية فى أحد المطاعم، وفق "عكاظ".

توجيه سعودي عاجل

وعلى صعيد متصل؛ وجه أمير جازان الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المطاعم والمنشآت التي تزاول نشاط بيع المواد الغذائية في جميع محافظات المنطقة ومدينة جيزان، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تهاونه وتسببه في حالات التسمم، حفاظًا على سلامة وصحة المواطن والمقيم، والرفع بالنتائج بشكل عاجل.

وسجلت الأقسام الطبية في مستشفى أبوعريش العام بمنطقة جازان 40 إصابة بأعراض التسمم الغذائى وأوضحت المصادر الطبية في مستشفى أبوعريش أن 40 شخصا تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي جراء تناولهم وجبة من أحد المطاعم في المحافظة.