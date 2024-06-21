أحمد جودة - القاهرة - 15 دقيقة فقط.. السعودية تقصر مدة خطبة وصلاة الجمعة تيسيرًا على المصلين

أصدرت المملكة العربية السعودية توجيهًا بتخفيف وتقصير مدة خطبة وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين، وذلك حرصًا على راحة وسلامة المصلين، وتخفيفًا عنهم من عبء الزحام والمشقة.

تفاصيل التوجيه الجديد

ستكون مدة خطبة وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين في حدود 15 دقيقة وسيتم تأخير الأذان الأول لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق وسيتم العمل بهذا التوجيه ابتداءً من خطبة اليوم الجمعة 15/12/1445 هـ، حتى نهاية فصل الصيف.

السديس يشكر خادم الحرمين على هذا القرار

ثمن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، صدور التوجيه الكريم بتخفيف وتقصير مدة خطبة وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على صحة وراحة وسلامة ضيوف الرحمن، والتيسير عليهم ودفع المشقة عنهم، وعن المصلين الذين يشهدون الجمعة بالحرمين الشريفين.

فوائد التخفيف