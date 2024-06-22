نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق مصري سعودي بشأن جثامين الحجاج المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، عن تفاصيل التنسيق بين مصر والسعودية بشأن جثامين الحجاج المصريين، مشيرًا إلى أن أغلب الجثامين تم دفنها بالفعل في مكة المكرمة

تصريحات تلفزيونية

في تصريحات تلفزيونية على شاشة القناة الأولى، أوضح حنفي أن شهادات الوفاة الخاصة بالحجاج المصريين ستسلم خلال أيام، وأن تصاريح الدفن للجثامين قد أصدرت في مواقع المستشفيات.

وأشار إلى أن القنصلية تلقت أعدادًا قليلة من الجثامين، فيما تم المرور على المصابين في مستشفيات مكة.

التعرف على الجثامين مجهولي الهوية

بشأن جثامين الحجاج مجهولي الهوية، أوضح حنفي أن التعرف عليهم يتم بسهولة في السعودية عبر الصفات الحيوية أو البصمة، حيث تظهر كل البيانات الخاصة بالمتوفى فور أخذ بصمته

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إشادة بجهود المملكة

أشاد حنفي بمجهودات المملكة العربية السعودية لإنجاح موسم الحج والحفاظ على النظام، مشيدًا بدور وزارتي الداخلية والصحة ووزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

أكد حنفي أن الموضوع لن يمر مرور الكرام على من ارتكب هذه الجريمة في حق الشعب المصري، مشيرًا إلى أن أغلبية المسؤولين عن هذه الجرائم هم "سماسرة".