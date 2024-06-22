نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وفاة الشيخ صالح الشيبي كبير سدنة المسجد الحرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نُشر على موقع التواصل الاجتماعي إكس، تغريدات تفيد بوفاة الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة المسجد الحرام.

ويذكر أن الشيبي، تولى منصب كبير سدنة المسجد الحرام لفترة طويلة، وخدم بإخلاص وتفاني حيث تولي هذا المنصب العريق باعتباره السادن رقم 109 منذ انطلاق سدانة الكعبة المشرفة قبل 16 قرنًا على يد قصي بن كلاب، الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.