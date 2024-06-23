نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير تبوك يكرّم غدًا منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المشاركة في أعمال الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكرّم أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا الاثنين، في القصر الحكومي، منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، لخدمة ضيوف الرحمن أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.

يأتي ذلك تقديرًا للجهود التي بذلوها على مدار الساعة، سواء في المرحلة الأولى لقدوم الحجاج أو المرحلة الثانية لمغادرتهم بعد أداء المناسك.